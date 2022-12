Meret | Stiamo lavorando per arrivare pronti alla ripresa | la pressione c' è sempre l' importante è lavorare al massimo

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alex,portiere del Napoli,ha rilasciato un intervista a Sky Sport,di seguito le sue parole : "Sono diventato un pochino scaramantico dopo 5 anni a Napoli. Ho visto la finale dei Mondiali, l'Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato di vincere. Speriamo adesso di poter ripetere ciò che abbiamo fatto nella prima parte di stagione per continuare a stare davanti a tutti. La parata di Martinez in finale? Penso sia stato l'intervento piùdella sua vita ed è riuscito a imporsi anche ai calci di rigore. E' stata una grandissima serata per lui. Sarebbe bello vivere momenti simili. La partita con il Lille? Col Villarreal abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci hanno punito con ripartenze. Speriamo di non commettere di nuovo questi errori nella prossima partita. Di fare una buona prestazione e vincere. La ...