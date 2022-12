Mercoledì la Emma Villas Aubay Siena va nelle Marche per sfidare Ivan Zaytsev e compagni

Leggi su seriea24

(Di lunedì 19 dicembre 2022)lasarà impegnata, all’Eurosuole Forum di Civitanova, per il recupero della ottava giornata del girone di andata. Il match avrebbe dovuto essere disputato lo scorso 20 novembre ma non venne giocato per la positività al Covid di oltre tre pallavolisti del team campione d’Italia in carica. Con questa partita termina il girone di andata del team toscano, che ieri pomeriggio al PalaEstra ha già giocato la partita valevole come prima giornata del girone di ritorno. È un periodo molto intenso per i senesi che in appena otto giorni hanno in calendario le sfide contro i vicecampioni del mondo di Trento (che hanno vinto ieri pomeriggio per tre set a zero al PalaEstra), contro i campioni d’Italia in carica (la sfida in programma ...