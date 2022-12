Mercoledì e Bloody Mary | perché la canzone di Lady Gaga è diventata virale?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sui social, specialmente su TikTok, non si parla altro che del balletto dinella versione condi. La, contenuta nell’album Born This Way, èuna seconda colonna sonora della serie Netflix creata da Tim Burton. Nonostante lanon fosse la stessa della serie (Goo Goo Muck dei The Cramps) il pezzo diè tornatoraggiungendo il primo posto nelle ricerca su Shazam. Tutto questo però è nato da un semplice caso: una influencer ha postato il balletto sulle note die da lì a poco è diventato cosìtanto da essere performato dalla stessa...