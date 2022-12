Meloni si commuove alla festa ebraica Hannukkah | “A noi mamme succede di essere troppo sensibili” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Qualche lacrima è scappatapresidente del Consiglio, Giorgiadurante la cerimonia per la, al museo ebraico di Roma. Subito dopo l’intervento della presidente della comunitàromana, Ruth Dureghello (che le ha augurato “di accendere non solo un lume stasera, ma tutti i giorni della sua vita in una luce forte dentro di sé per affrontare il grande compito che ha davanti”),si è commossa dicendo: “Grazie per l’invito e per queste parole.. noi femmine ogni tanto facciamo questa cosa un po’ così… di, noiin particolare“. Al termine del suo discorso, la premier ha abbracciato Dureghello nascondendo un po’ il volto tra le braccia ...