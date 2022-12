Meloni si commuove alla festa dell’Hanukkah | «Le leggi razziali furono un’infamia» video

Il Tempo

Pupi Avati alla festa di Fratelli d'Italia a Roma: 'Il cinema di oggi non guarda nè a Dx nè a Sx, mami' Il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore bolognese è tra i protagonisti della festa organizzata da Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma in ......in piazza del Popolo a Roma e Pupi Avati ammette di guardare con ammirazione a Giorgia, anzi ...essere tutti contenti che una donna ce l'abbia fatta ad arrivare a palazzo Chigi Mi... Meloni si commuove al Museo ebraico: "Noi femmine e mamme siamo sensibili" Giorgia Meloni si è commossa al Museo ebraico di Roma dove si trovava per la cerimonia della Chanukkià. Il premier non ha nascosto ...Il regista ha partecipato al dibattito di piazza del Popolo dove si tiene la festa per i dieci anni di Fratelli d'Italia ...