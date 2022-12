Meloni si commuove al Museo Ebraico

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Noi femmine, noi mamme in particolare, facciamo questa cosa di essere troppo sensibili”. Così la premier Giorgiaha iniziato commossa il suo intervento alper la cerimonia di accensione della Chanukkià, ringraziando la presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello per l’invito. “L’identità e le tradizioni del popolohanno attraversato i millenni ed è stata proprio questa capacità ad aver reso il popolocosì resiliente pur avendo attraversato tante difficoltà e tante atrocità compresa l’ignominia delle leggi razziali” ha detto. “Io sono molto contenta di essere qui per questa cerimonia perché ho riflettuto sui tanti significati che sono raccolti in questa celebrazione e penso che occorra dare a questi insegnamenti la ...

