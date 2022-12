Meloni | la grinta non basta Pnrr | partita decisiva per il futuro dell’Italia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In questo periodo, le festività di fine anno, a Napoli può capitare di ascoltare, anche senza volerlo, piccoli gruppi di maniaci dei fuochi di artificio, dagli st­essi definiti “botti­”. Questi irriducibili vivono da un Capodanno all’ altro pensando al da farsi. Gli stessi, compiaciuti, ripetono a turno che quest’anno finalm­ente “spareranno la cassa”. Nel loro ger­go significa che a ogni costo cercheranno prima di tutto di superare se stessi rispetto al risultato dell’anno preceden­te. Nello stesso tem­po, tenteranno di oc­cupare i primi posti tra gli altri culto­ri di quel genere rumoroso. L’es­pressione è usata con ironia anche per indicare un coacervo di eventi negativi che si manifestano nello stesso breve lasso di tempo. Se­mbra proprio che per l’ Italia, in questo scorcio di fine an­no, si stia concreti­zzando qualcosa che ammicca alla seconda del­le due interpretazioni appena ...

Il Denaro

... Giorgia- . Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la ... I calci di punizione, lain campo e la schiettezza tagliente e divertente davanti alle ...... quella della belva combattente, che ritorna nel post che ha voluto dedicargli Giorgia: "... La malattia non è una lotta, che se ci metti lamagari riesci a sfangarla. Sopravvivere alla ... Meloni, la grinta non basta. Pnrr, partita decisiva per il futuro dell ... La famiglia Mihajlovic ha ora diramato un comunicato nel quale ha annunciato la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte «ingiusta e prematura». «La moglie Arianna, con ...OTO - VIDEO - La famiglia: 'Morte ingiusta e prematura'. Mancini: 'Giorno che non avrei mai voluto vivere'. Lega Serie A: 'Icona di calcio e di vita'. Meloni: 'Ha lottato come un leone in campo e nell ...