Meloni | grande vittoria su tetto gas | segnale a imprese e famiglie

Adnkronos

'Vengo qua con una piccolavittoria: siamo riusciti a spuntarla in Europa sul tetto al prezzo del gas, una battaglia che ... Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla cerimonia ...La Presidente del Consiglio italiana Giorgiaesulta: 'Vengo qui con una piccola,vittoria, piùche piccola: siamo riusciti in Europa a spuntarla sul tetto del prezzo del gas . È ... Tetto prezzo gas, Meloni: "Grande vittoria, grazie anche Draghi" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La premier italiana ha ringraziato il predecessore per l'accordo trovato in Europa sul prezzo del gas naturale a 180 megawattora ...