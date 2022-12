Meloni commossa all' Hanukka | Noi mamme siamo troppo sensibili

RaiNews

Così la premieralla cerimonia di Chanukkià, al Museo ebraico di Roma, dove si è. "La cultura ebraica è parte del'identità italiana",aggiunge. Ribadisce che le leggi razziali furono "......quanti" dice la premier Giorgiaal Museo ebraico di Roma , in occasione della cerimonia di accensione della Chanukkià, per la Festa ebraica delle luci dell' Hanukkah . Visibilmente, ... Festa di Hanukkah, Giorgia Meloni commossa dice: "Le tenebre del mondo non spengono la luce" (Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2022 'Noi femmine, anzi, noi mamme spesso siamo troppo sensibili'. Così il Presidente Meloni alla cerimonia ...Giorgia Meloni si è commossa al Museo ebraico di Roma dove si trovava per la cerimonia della Chanukkià. Il premier non ha nascosto ...