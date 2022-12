Mediglia | La Polizia Locale insegue un ladro di trattori | mezzo recuperato ma malvivente fuggito nei campi

IL GIORNO

Lalocale diè stata allertata per i rilievi dell'incidente. ...... che venne ucciso il 15 ottobre del 1974 a(Milano) in uno scontro a fuoco con uno dei ...decorato al Valor Militare e dieci volte solennemente encomiato per le brillanti operazioni di... Lo spaccio corre sulla Milano-Lodi Il mezzo agricolo è stato riconsegnato al proprietario, in Brianza. Solo poco tempo fa a Bustighera era stato sottratto un trattore con carro miscelatore. Le indagini proseguono ...Si tratta di una 47enne di Carpiano, impiegata in una azienda di Pantigliate. Polemiche per la pericolosità dell’arteria, spesso al buio ...