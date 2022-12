Mazzette Ue | a Brescia l’udienza per la consegna al Belgio della moglie e della figlia di Antonio Panzeri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Mentre il caso dellein Europa, per elogiar i progressi di Marocco e Qatar in materia di diritti civili, si amplia e si arricchisce di nuovi particolari come da giorni in esclusiva riporta il FattoQuotidiano ai giudici dovranno decidere se Maria Dolores Colleoni e Silvia, rispettivamentedell’ex eurodeputato, possono esserete alla autorità giudiziaria del. Le due donne sono state arrestate su mandato di arresto europeo e al momento sono ai domiciliari con l’accusa di essere “…pienamente consapevoli delle attività” del “marito/padre” e sembrano “persino partecipare nel trasporto dei ‘regali’ dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia”. I reati ...