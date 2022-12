Matthaus | «Ronaldo delusione | ha fatto del male al Portogallo»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lothar, ex centrocampista tedesco, ha parlato del Mondiale di Cristianoe dell’uscita delai quarti Lotharboccia in pieno il Mondiale di Cristiano. Le parole dell’ex centrocampista alla BILD. LE PAROLE – «La più grandedel Mondiale senza dubbio è Cristiano. Haa se stesso e al. Era un giocatore eccellente, un marcatore di livello mondiale, ma sta distruggendo la sua eredità. È difficile per me immaginarlo a gennaio in qualsiasi club. E mi dispiace per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

