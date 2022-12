Massimiliano Buzzanca | le ultime parole di papà Lando prima di morire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A Storie Italiane in collegamento oggi c’è, confida quali sono state ledi, suo padre,di. E’ emozionato, non ha quasi dormito,è morto ieri, in tarda mattinata,che potesse vederlo per l’ultima volta. Era stato da lui sabato e ad Eleonora Daniele confida come stava, cosa crede gli abbia detto. Non parlava, non riconosceva i suoi cari da tanto tempo ma sabato è accaduto qualcosa e qualche temposembra sia anche riuscito a dire qualcosa a suo figlio. Scorrono i ricordi ma c’è anche una polemica che continua e che fa male, ...