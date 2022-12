Massimiliano Buzzanca | «Da mesi papà non ci riconosceva | ma sabato mi ha detto ‘ti amo’»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ricordi commossi per Landoquesta mattina a Storie Italiane su Rai1. Ai microfoni della trasmissione di Eleonora Daniele è intervenuto anche il figlio dell’attore scomparso ieri,. “Non è vero che si era rotto il femore. Quando non è la famiglia a parlare le notizie sono campate in aria. È scivolato dalla sedia a rotelle, non sappiamo ancora come e perché. E ha sbattuto la testa. Il suo corpo si è spaventato per questa caduta”, racconta il figlio dell’artista morto a 87 anni. “E, come accade a tutti gli uomini di quell’età che hanno un trauma, il fisico ha risentito della situazione“. Parla il figlio di Landomi hati amo “non cipiù da– prosegue il racconto di ...