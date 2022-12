Massimiliano Buzzanca | chi è il figlio di Lando | “Ancora non è reale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è un attore di cinema, teatro e televisione e anche conduttore. Il pubblico italiano lo ha visto tra i protagonisti di importanti film.die Lucia Peralta, nel 2020 è entrato nel cast della famosa soap italiana Un posto al sole, come lui stesso ha annunciato. ai fan sui social. Dal 2012, come si legge sul suo profilo Facebook,convive con la compagna, Raffaella De Rosa. Insieme a lei appare in numerosi scatti sui social, ma non sono emerse informazioni più dettagliate sul suo conto. Da quandoe la sua compagna Raffaella De Rosa hanno iniziato a convivere nel 2012, come riportato sul profilo Facebook dell’attore, i due sono apparsi in numerose ...