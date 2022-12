Mascio castiga Rieti in trasferta 78-56 BB14 | ennesimo flop a San Vendemiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Basket.Bastava dare una guardatina alla classifica per pronosticare a occhi chiusi l’ennesima vittoria della. Sicchè il verdetto finale ha visto il team trevigliese vincente a(78-56) assicurandosi altri due punti per consolidare così il terzo posto in classifica.

L'Eco di Bergamo

Inutilizzato capitan Sacchetti, la formazione del presidente - patron Stefanoha avuto in Lombardi (20) e Marcius (18) le pedine migliori. In doppia cifra anche Giuri (14) e lo statunitense ...Inutilizzato capitan Sacchetti, la formazione del presidente - patron Stefanoha avuto in Lombardi (20) e Marcius (18) le pedine migliori. In doppia cifra anche Giuri (14) e lo statunitense ... Mascio castiga Rieti in trasferta (78-56). BB14, ennesimo flop a San ... Basket. Bastava dare una guardatina alla classifica per pronosticare a occhi chiusi l’ennesima vittoria della Mascio. Sicchè il verdetto finale ha visto il team trevigliese vincente a Rieti (78-56) as ...