Corriere dello Sport

Emiliano 'Dibu'è stato eletto miglior portiere dei Mondiali . Dopo aver ritirato il guanto d'oro, sul palco, ha pensato che fosse una buona idea usare quell'oggetto per fare un gestaccio che ha indignato ...... convalidando giustamente la rete dato che Lautaroera partito sempre in posizione ... Argentina - Francia, il gol di Messi era da annullare o no Lasul regolamentoUna immagine a ... Martinez e la spiegazione del gestaccio durante la premiazione: “Ecco con chi ce l'avevo” Il portiere dell'Argentina ha indignato tutto il mondo, ma nella festa ne ha avute anche per il francese Mbappè ...L’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha cercato di dare una spiegazione ai flop di Leao e Lautaro Martinez. La Serie A non è al livello dei migliori campionati del mondo, è di questo avviso Gaetano ...