Marti Lega | “Educazione digitale fondamentale Trovare nuovi strumenti per responsabilizzare gli adolescenti”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Il Quinto Rapporto Auditel Censis conferma, da un lato, la rapida evoluzione dello scenario con un uso sempre maggiore del, tanto da rendere la rete uno strumento indispensabile per la crescita culturale, il libero confronto e la condivisione della conoscenza, e al tempo stesso vulnerabile; dall’altro, ci dice che in Italia circa 3.000 nuclei familiari non hanno ancora nessun device e, soprattutto, quasi 2 milioni di famiglie possiedono solo la TV tradizionale e non hanno neppure lo smartphone. Necessario quindi procedere con politiche mirate su due punti: accesso sempre più diffuso alla rete edad un utilizzo corretto". L'articolo .