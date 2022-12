Marina di Massa | incidente sul lavoro | operaio muore cadendo dal tetto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un altro morto sulin Toscana. Si tratta di undi 46 anni, vittima di un, oggi 19 dicembre 2022. E' caduto dalsul quale stava lavorando adi, in provincia diCarrara. E' stato soccorso, ma è deceduto all'arrivo nell'ospedale diL'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze " Un'altra morte sul lavoro. Questa volta adi(MS), dove un operaio di 46 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto sul quale stava lavorando. "Siamo di fronte all'ennesimo caso di morte sul lavoro, un evento inaccettabile ... Cade da tetto,operaio muore a Marina Massa MARINA DI MASSA – Tragedia questa mattina a Marina di Massa. Un operaio che stava lavorando sul tetto di un edificio è caduto ed è morto dopo essere stato trasportato in codice rosso…