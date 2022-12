Maradona Junior | “Stucchevoli i paragoni tra mio padre e Messi | godiamoci il momento”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Ho sempre pensato che isiano per persone che non vogliono guardare con positività presente e passato. Non voglio paragonare mio, mi voglio godere questo”. Lo dice all’Adnkronos Diego. “Noi argentini abbiamo avuto la grande fortuna di avere mionati sul nostro territorio. E’ veramente riduttivo oggi, con l’Argentina campione del mondo dopo 36 anni, fermarci su questi discorsi”, ha proseguito il figlio del Pibe. “Sono grato a Leoperché nessuno come lui meritava di alzare questa coppa, e l’ha alzata al cielo per tutti gli argentini: e io, da argentino, sono felice. Poi, sull’assegnazione dei mondiali al Qatar potremmo parlare giorni, ma ...

