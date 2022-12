Maradona Jr | “Messi ha invocato papà sul rigore di Montiel | ecco le parole d’aiuto”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Jr conferma chehasuldie svela le leDiego Armandojr, allenatore del Napoli United e figlio del Pibe de Oro, è emozionato per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022. A Radio Marte il figlio del Pibe de Oro ha dichiarato: “e Mbappè sono di un altro pianeta. L’Argentina ha meritato la vittoria. Da un paio di anni a questa parte, è davvero la squadra più forte del mondo. I tifosi del Napoli si dividono tra Leoe mio padre nella classifica immaginaria dei migliori di sempre? Non voglio entrare in questa polemica. Qualunque cosa io potessi dire, mi verrebbe rivoltata contro. Io me la voglio godere. ...