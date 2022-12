Mara Venier batte Maria De Filippi | ma è polemica su l’intervista ad Eros | cosa è successo

(Di lunedì 19 dicembre 2022)De: ascolti record per Domenica In Come ogni lunedì si fanno i conti con gli ascolti e su chi ha vinto la sfida auditel. A quanto parecon la sua Domenica In ha battuto alla grandeDecon Amici. Infatti, il programma Rai è stato seguito L'articolo proviene da KontroKultura.

ilmessaggero.it

batte Amici 22 Una sonora sconfitta per Mediaset nella fascia dell'access prime time. Ma non è finita. Ribaltando ogni pronostico, anche nel daytime il primo canale della tv di Stato si è ...Mihajlovic,commossa a Domenica In: 'Era un nostro amico, ciao Sinisa' Mihajlovic, la camera ardente in Campidoglio. Meloni: 'Un esempio di coraggio'. Lotito commosso I funerali di Sinisa ... Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle Hunziker è stata il mio grande amore». Poi si commuove per la figlia Eros Ramazzotti ha deciso di raccontarsi in tv, ospite di Mara Venier nelle settimane in cui la gravidanza della figlia Aurora ha rappresentato un nuovo riavvicinamento con Michelle Hunziker. Solo ...Ospite dell’amica Mara Venier a «Domenica In», il cantante si è raccontato a cuore aperto, rivelando il profondo affetto che sempre lo legherà alla prima moglie, a cui aveva dedicato il brano «Più bel ...