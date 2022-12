Manovre navali congiunte russo - cinesi Nato | risale la tensione Svezia - Turchia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) - In Ucraina crescono i timori di un intervento militare della Bielorussia. Oggi Putin a Minsk incontrerà ...

Il Sole 24 ORE

- In Ucraina crescono i timori di un intervento militare della Bielorussia. Oggi Putin a Minsk incontrerà ...Il Cremlino ha annunciato che, nelle due settimane tra Natale a Capodanno, diverse sue imbarcazioni da guerra parteciperanno ainsieme alle forze armate della Cina. Il Ministero della Difesa ... Ucraina, ultime notizie. Mosca: esercitazioni navali con Pechino. Blackout a Kiev e in 10 regioni ... Esercitazioni militari congiunte: ecco il regalo di Mosca e Pechino per le festività. Il Cremlino ha annunciato che, nelle due settimane tra ...Mosca ha annunciato oggi che questa settimana e la prossima diverse sue navi da guerra parteciperanno a esercitazioni con Pechino.