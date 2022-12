Manovra | Ronzulli | ' pensioni minime a 600 euro sono realtà'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Fino a poche settimane fa, l'aumento dellea 600per gli over 75 sembrava una chimera, ora sta per diventare". Lo ha detto Licia, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo a una conferenza stampa alla sede azzurra a Brescia. "Per chi percepisce una pensione minima -afferma- 100fanno la differenza, anche se non rinunciamo al nostro obiettivo di legislatura che rimane quello di portarle a mille. C'è chi sostiene che questi 100siano spiccioli, forsestati seduti sulla poltrona parlamentare per troppo tempo e non sanno quanto costa la vita. Ricordo loro che l'ultimo governo che ha aumentato le...

Agenzia ANSA

Il primo annuncio guarda alla legge di bilancio e arriva per voce di: " Quasi tutte le proposte di Forza Italia verranno accolte . C'è la conferma del sì ai 600 euro di pensione minima per ...Forza Italia, raggiunto l'accordo, ha esultato affidando la propria soddisfazione a Licia, ... Le altre discussioni sulla. Le trattative per alzare le pensioni minime andavano avanti da ... Manovra: Ronzulli, rialzo pensioni minime da chimera a realtà - PMI "Fino a poche settimane fa, l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 sembrava una chimera, ora sta per diventare realtà. (ANSA) ...La ministra Bernini e la capogruppo Ronzulli hanno incontrato la base locale in via Inganni. L'attacco a Gelmini e Moratti ...