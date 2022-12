Manovra | Renzi | ' regalano 1 mdl a presidenti Serie A e tolgono 18App | scandalo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il Mondiale di calcio si è chiuso con una delle finali più spettacolari della storia. Argentina-Francia è stata per 80 minuti una partita di calcio, poi è diventata una leggenda. Il calcio regala emozioni alle persone e per questo io lo amo alla follia. In Italia invece non è il calcio che regala emozioni alla gente. Ma è il Governo che regala emendamenti aidelle squadre di calcio diA. In una legge di Bilancio imbarazzante si tagliano i soldi ai giovani per lama sisoldi a chi non riesce a gestire le proprie squadre". Così Matteonella enews. "E sapete quanto vale questa misura nel bilancio 2023? Quasi UN MILIARDO di euro! Non è populismo dire che è uno. Populismo è regalare emendamenti e non emozioni. Per ...