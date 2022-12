(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Un fatto gravissimo: in Ufficio di presidenza per la prima volta il presidente si è preso la responsabilità di chiudere ledellaBilancio all'. Hanno deciso da soli di riconvocarsi in serata. Abbiamo chiesto al presidente della Camera di chiedere al presidente della Bilancio dila, vogliamo lavorare alla manovra, non possono impedirci di farlo". Lo ha annunciato la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

I capigruppo di Montecitorio non hanno preso alcuna decisione circa i tempi d'esame dellada parte dell'Assemblea e il presidente della Camera, Lorenzo, riconvochera' una nuova seduta tra stasera e domani. E' quanto si e' appreso al termine della riunione convocata per ...L'interlocuzione con l'Ue spinge il governo a eliminare dallala soglia di 60 euro entro la ... guidata da un altro leghista, Lorenzo, di spacchettare il maxiemendamento per omogeneità ... **Manovra: Pd a Fontana, riconvocare Commissione, riaprire porte a opposizione’** Roma, 19 dic (Adnkronos) - "La capigruppo verrà riconvocata questa sera, al momento non ci sono le condizioni per stabilire a quale data la manovra arriverà in aula ... hanno gestito male i lavori.E poi c’è la fumata nera sui tempi di esame della manovra nell’Aula di Montecitorio. La conferenza dei capigruppo non è riuscita a prendere una decisione. Il presidente Lorenzo Fontana dopo oltre ...