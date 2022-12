Manovra | passo indietro del Governo sul Pos | tetto al contante a 5mila euro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A meno di due settimane dalla fine dell’anno laeconomica di bilancio subisce una brusca virata. Tra le novità lo stralcio delall’obbligo dei pagamenti elettronici (Pos). Previste inle pensioni minime innalzate a 600per gli over 75 e l’ampliamento della platea di lavoratori dipendenti fino a 25 miladi reddito lordo che usufruirà del cuneo fiscale del 3%. Un pagamento POS con carta di credito: non ci sarà la possibilità per i negozianti di rifiutare i pagamenti elettronici fino all’importo di 60. Foto Ansa/Ettore FerrariIl ministro Giancarlo Giorgetti ha confermato le misure ‘bandiera’: flat tax, Quota 103, innalzamento delala 5 mila. E anche Opzione donna con l’abbassamento ...

