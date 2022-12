OlbiaNotizie

...finanziaria, che non fa altro che allargare la forbice sociale e indebitare il Paese. Con i due direttori dialogheranno Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Benedetto della Vedova, Andrea,...... togliendo dallala norma sui pagamenti con il Pos. Un atteggiamento che dimostra l'inadeguatezza dell'azione dell'esecutivo di destra. Di questo e non solo ha parlato Andrea, ... Manovra: Orlando, 'governo per controllo politica su intercettazioni, stato di polizia' Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Attenzione a emendamento governo su intercettazioni preventive che le sgancia completamente da ogni ancoraggio dalle intercettazioni investigative e le pongono sotto il co ..."Meloni porta in Europa un'Italia da serie B, che fa trucchi, sdogana il nero e i condoni. E la retromarcia sul pos dimostra che l`Ue vigila e noi dobbiamo fare una battaglia unitaria delle opposizion ...