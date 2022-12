Manovra | il mistero della norma sul pos cambiata in corsa nel passaggio dalle bozze al testo bollinato Rendendola indigesta per la Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un’altra “manina“? Per ora nessuna fonte di governo ha commentato l’iter che ha costretto Giorgia Meloni alla clamorosa marcia indietro sulla misura che avrebbe consentito ai commercianti di non farsi pagare con carte o bancomat per transazioni sotto i 60 euro. Ma l’evoluzionesul pos, oggetto delle critiche dell’opposizione, di Bankitalia eCommissione europea ma difesa strenuamente dalla premier e dai ministri fino alla resa, è interessante. L’articolo 69 contenuto nelle primelegge di Bilancio approvate in consiglio dei ministri il 21 novembre era del tutto diverso rispetto alla versione bollinata inviata alla Camera, che sembrava scritta apposta per entrare in rotta di collisione con la Commissione europea. Perché violava platealmente una delle milestone del Piano ...