Manovra | dal dietrofront sul Pos a pensioni | famiglie e cuneo fiscale | tutte le ultime novità

Il Sole 24 ORE

Laeconomica non riesce ancora a trovare la luce e spuntano altre novità,clamoroso dietrofronto sul limite dell'obbligo di Pos alle pensioni fino al cuneo fiscale . Un pacchetto di ...Lo afferma all'ANSA il segretario generale del sindacato bancario Fabi Lando Sileoni in merito alle norma del governo sui mutui variabili annunciata ieriministro Giorgetti. "La norma - ricorda ... Manovra: pensioni 4-5 volte il minimo adeguate all’85%, Rdc ridotto a 7 mesi. Salta norma sul Pos La manovra del governo Meloni "è espansiva solo per il 2023, per 1,1 punti percentuali di Pil, con una composizione che ne limita l'impatto sulla crescita ...Cambia la norma della manovra che rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. E’ quanto si evince da uno degli emendamenti del governo. Viene, infatti, portata dall’80 all’85 ...