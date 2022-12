Manovra 2023 | spunta stop aumento tetto contante ma è un errore

Adnkronos

... da giorni si parla di un'ulteriore stretta al Reddito di cittadinanza, da 8 a 7 mensilità nel.dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in commissione Bilancio alla Camera sulla, ...... Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua deposizione in Commissione Bilancio sulla... toccando anche il Reddito di Cittadinanza: "Ci sarà neluna "riduzione da 8 a 7 mesi delle attuali ... Manovra 2023, bagarre in commissione: Pd, Avs e Azione-Iv lasciano per protesta Ad oggi, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero, la manovra dispone un taglio di 4 mesi per il RdC che potrà essere erogato per un massimo di 8 mensilità. Lo stop riguarderà tutti, occupabili ...Innalzate a 600 euro le pensioni minime per gli over 75 (che saranno finanziate con il taglio di un mese di copertura del reddito di cittadinanza) e taglio del cuneo fiscale alzato al 3% con un tetto ...