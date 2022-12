Manchester United | primi incontri per la cessione del club

Calciomercato.com

, Newcastle e Liverpool rimangono alla finestra.Commenta per primo Ilaumenta il pressing per Marcus Thuram . Stando a quanto riporta il Sun , i Red Devils stanno preparando un'offerta per gennaio per l'attaccante del Borussia Monchengladbach. Manchester United: Ten Hag chiede 200 milioni per due giocatori Archiviato il Mondiale, torna il grande calcio europeo. Si parte con la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, giunta agli ottavi di finale. Martedì spazio a Milton Keynes-Leicester, Newcastle-Bournem ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...