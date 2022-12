“Mamma | papà | sono gay” | ma i genitori lo picchiano e lo umiliano a 15 anni | condannati

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’aggravante della discriminazione nella condanna a dueegiziani che hanno aggredito il loro figlio 15enne dopo che quest’ultimo aveva confidato loro di essere omosessuale. “Lesioni personali”, “omissione di soccorso” e “concorso omissivo” le accuse mosse alla coppia. Il ragazzino era arrivato anche a compiere atti di autolesionismo, divorato dall’ansia di dover rivelare il suo orientamento sessuale ai. Un pomeriggio decise di scrivere a entrambi su Whatsapp “gay”, per poi tornare a casa nella speranza di essere accettato. Arrabbiata la reazione della madre, che lo rimprovera dicendo che nessun musulmano si sarebbe mai comportato così, in quanto secondo lei il Corano vieterebbe i rapporti tra persone dello stesso sesso. Il 15enne ribatte, e la donna gli urla contro accusando ...

EuropaToday

Fiorello stupisce il pubblico con un aneddoto: il suo legame con la famiglia Berrettini è iniziato molto tempo fa conLuca - in platea conClaudia ed il fratello Jacopo - maestro di tennis ..., Babbo Natale esiste oppure no Per i genitori questa è la domanda più temuta. Dire o no la verità Quando è il momento giusto Per i bambini, fino circa ai 6 anni, il modo di vedere la ... Le due figlie chiedono di passare il Natale col papà: mamma le uccide e si suicida