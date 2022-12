Magnetar UDP800 | il ritorno del lettore universale

AF Digitale

Il SoC MediaTek MT8581 tanto caro ai nostalgici dei player Oppo rivive nel, player universale di fascia alta da tenere d'occhio Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a parlare del Block HD - 120 ed ecco che un altro player universale di fascia alta si affaccia ...Il SoC MediaTek MT8581 tanto caro ai nostalgici dei player Oppo rivive nel, player universale di fascia alta da tenere d'occhio Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a parlare del Block HD - 120 ed ecco che un altro player universale di fascia alta si affaccia ... Magnetar UDP800: player universale con Oppo nel cuore