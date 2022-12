Macron negli spogliatoi della Francia | ' ' Grazie | sono fiero di voi' '

Corriere TV

... il presidente francese Emmanuelha affermato di 'attendersi che i britannici cooperino ... Due sono stati salvati e ricoverati in condizioni critiche per ipotermiaospedali francesi A ...Il presidente francese Emmanuelparla alla squadraspogliatoi dopo la finale persa contro ... La delusione della Francia, Macron negli spogliatoi: «Fiero di voi» (LaPresse) L'Argentina è campione del Mondo. La Francia è stata sconfitta ai rigori dopo una partita molto combattuta. Emmanuel Macron, presente Doha per ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...