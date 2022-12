L’UE trova un accordo sul mercato del carbonio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – I negoziatori delhanno raggiunto unper rivedere ildel, riducendo le emissioni di gas serra e imponendo nuovi costi sui combustibili utilizzati nei trasporti stradali e negli edifici a partire dal 2027. Secondo l’intesa, ildelsarà riformato per ridurre le emissioni del 62% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Dal 2026 al 2034, verranno eliminati gradualmente i permessi di emissione di CO2 gratuiti che attualmente si concedono alle industrie UE, inserendo allo stesso tempo dazi per ilalle aziende estere per proteggerle dalla concorrenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.