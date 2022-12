L' Ue | raggiunto l' accordo sul tetto al prezzo del gas naturale a 180 euro Ma ci sono delle condizioni

Agenzia ANSA

L'attrice pagherà 1 milione di dollari e non andrà avanti con la procedura di appello alla sentenza che l'aveva condannata per diffamazione al maxi - riscarcimento di 8 milioni all'ex ...L'politico è statoa maggioranza qualificata: la cosiddetta procedura scritta formalizzerà l'intesa sul tetto e sull'intero pacchetto energia. Il ministro degli Esteri Peter ... Clima: storica intesa in Ue sulle emissioni, chi inquina paga L’Unione europea ha trovato l’accordo sul price cap al gas. La notizia è stata contestata dalla Russia e accolta con favore dal premier Meloni.“L’accordo finalmente raggiunto in sede europea sul tetto europeo al prezzo del gas dimostra che questa misura non soltanto era necessaria ma anche possibile. Una vittoria italiana che restituisce spe ...