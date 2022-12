Luca Salatino e Antonino lasciano il GF Vip? Ecco quando e perché

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il percorso diSpinalbese al GFpotrebbe essere in dirittura d'arrivo. I due, infatti, presto potrebbero prendere la decisione definitiva di abbandonare il programma. Come tutti i telespettatori sapranno, i concorrenti a inizio reality show firmano un contratto all'interno del quale è presente una data provvisoria di fine programma. Essa solitamente è fissata a fine dicembre. Come sta accadendo da un po' di anni a questa parte, però, il programma si protrae oltre tale data, pertanto, iponi sono chiamati a decidere se continuare l'avventura, firmando un nuovo accordo, oppure andare via al termine prestabilito. Ebbene, stando a quanto trapelato in queste ore, pare proprio che due concorrenti avrebbero deciso di andare via....

Fanpage.it

per, perché 'fa una carbonara pazzesca!'. ATTILIO IN CONFESSIONALE - Signorini informa Romita di un tweet fatto da Mimma. Un post molto duro in cui accusa Signorini di aver dato un'...In molti hanno infatti sottolineato come Signorini, insieme ai suoi autori, stanno adottando due pesi e due misure differenti tra i concorrenti nella Casa poichè anche, come si può ... Luca Salatino sta male per Soraia, la preoccupazione dei concorrenti: Non sappiamo più come aiutarlo Dopo il suo arrivo al GF Vip, Davide si è messo subito ai fornelli spodestando Luca Salatino, considerato il cuoco della casa ...Davide Donadei e Nicole Murgia sono due nuovi concorrenti del "Grande Fratello Vip". Entrambi hanno fatto il loro ingresso nella puntata di sabato 17 dicembre: il primo è un ex tronista di "Uomini e D ...