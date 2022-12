Luca Onestini | chi è la fidanzata Bea | età | lavoro | foto e Instagram

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è un noto influencer e personaggio televisivo italiano, i riflettori sono puntati su di lui per l’entrata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo della sua situazione sentimentale? Sembra che l’influencer sia fidanzato con una donna di nome Bea. Ecco cosa sappiamo di lei!, chi è laBea Sembra proprio cheabbia una nuovae che, finalmente, sia riuscito a trovare l’amore dopo le numerose storie finite male. Il nome della nuova fiamma sarebbe Bea, ma la “donna misteriosa” non lavora nel mondo dello spettacolo come. A lanciare la notizia è stato il settimanale “Chi”. “Dopo la relazione con la modella ceca Ivana Mrazova e un flirt ...

ilmessaggero.it

Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato, poi c'era la questione dell'ex Ora lei si sfoga con lui sue George, secondo me, sta soffrendo questa ...Tanto che Oriana parlando conha detto: "Arrivata lei, lui ha trovato un motivo per litigare con me". Ecco, dunque, che Oriana è tornata a guardarsi intorno. Luca Onestini, l'ex fidanzata lo accusa: «Sono successe cose molto gravi, non l'ho denunciato ma ho le prove» Nelle ultime settimane come ormai ben sappiamo più volte Nikita Pelizon ha espresso il suo interesse per Luca Onestini. Tuttavia l’ex tronista di Uomini e Donne ha friendzonato l’ex concorrente di ...Rilassati sul divano, i due Vipponi Onestini e Oriana scambiano due chiacchiere sulle relazioni e gli equilibri della Casa e, tra un discorso e l’altro, il focus del loro confronto ricade su Nikita. L ...