Lotito vince | sì del governo al Salva-calcio e alla rateizzazione delle tasse

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente della Lazio Claudioha vinto la sua battaglia e ha ottenuto lanon pagate per i club di Serie A. E’ quanto ha appresoe Finanza da fonti parlamentari circa l’articolo della 38 bis della manovra di2022. In particolare la norma consentirà il pagamento in 60 rate L'articolo proviene dae Finanza.

Calcio e Finanza

Una sconfitta, scrive il quotidiano, per i ministri Abodi e Giorgetti, una clamorosa vittoria per... alla Roma, e quindi Samp (sarà Eriksson ad arretrarlo in difesa), Lazio (dovescudetto, due ... Così il presidente della Lazio Claudiodopo la morte di Sinisa Mihajlovic. Il Milan , ... Serie A, vince Lotito: tasse pagate in 5 anni e mora al 3% Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha vinto la sua battaglia e ha ottenuto la rateizzazione delle tasse non pagate per i club di Serie A. E’ quanto ha appreso Calcio e Finanza da fonti parlament ...Roma, 19 dic. (askanews) - Cori, applausi e fumogeni a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, allenatore ed ex calciatore serbo ...