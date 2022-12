Lombardia | oggi al Pirellone costituiti due nuovi gruppi consiliari

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della, nella seduta odierna, ha preso atto della costituzione di due: il primo ha come denominazione 'Comitato Nord', del quale fanno parte i consiglieri regionali Massimiliano Bastoni, Antonello Formenti, Federico Lena e Roberto Mura, tutti provenienti dal gruppo Lega (capogruppo Roberto Mura); il secondo è denominato 'Patto Civico – Majorino Presidente' e ne fanno parte i 3 consiglieri provenienti dal gruppo Partito Democratico, Jacopo Scandella, Raffaele Straniero e Roberto Villani (capogruppo Jacopo Scandella). L'ufficio di presidenza ha quindi preso atto del cambiamento di denominazione del gruppo consiliare 'Polo Civico –Migliore' in 'Letizia Moratti Presidente' (capogruppo ...

