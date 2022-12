Loki 2 | The Secret Invasion e Ahsoka tra i titoli presenti nel trailer di anteprima del 2023 di Disney+

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La curiosità nei confronti di2,è molta, e ildeiin arrivo nelsuregala qualche anticipazione. Sono mesi che i fan Marvel fanno delle ipotesi sulla stagione 2 die sulle sue potenzialità e adesso i più attenti avranno qualcosina in più su cui riflettere grazie aldideldi. Nel video il noto villain si mostra per pochissimi secondi, ma il montaggio regala anche delle brevi scene di altri show comee Win Or Lose. Nelpossiamo scorgere distintamente due scene con ...

... quali Ahsoka eMandalorian, ad esempio, ma l'occhio dei fan Marvel viene inevitabilmente rubato da quella breve sequenza cone Mobius elegantissimi in completo e papillon, così come da ...Disney+ ha condiviso un nuovo promo , dedicato ai titoli in uscita nel 2023, che regala delle brevi scene tratte dalla stagione 2 di, Secret Invasion , Ahsoka eMandalorian . Nel breve filmato si vedono infatti Martin Freeman, Emilia Clarke e Samuel L. Jackson in una sequenza del nuovo show Marvel, Rosario Dawson in ... Loki 2: il nuovo teaser Disney+ svela le prime scene della prossima ... La curiosità nei confronti di Loki 2, Ahsoka e Secret Invasion è molta, e il trailer dei titoli in arrivo nel 2023 su Disney+ regala qualche anticipazione.Il nuovo post della programmazione in arrivo su Disney+ ci ha permesso di dare un rapido sguardo a Loki 2 e Secret Invasion ...