Lodo Lotito | PD | “Abbiamo già depositato un Emendamento soppressivo”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il deputato del PD e responsabile dello sport, Mauro Berruto, durante la presentazione di unalla legge di bilancio interamente, si è pronunciato sul famoso ‘’: “Prima è uscito dalla porta, ora rientra dalla finestra: è il provvedimento impropriamente definito salva calcio, ma che per noi è il cosiddetto. Si tratta di un condono mascherato, perché quell’alla legge di Bilancio altro non è che una forma surrettizia di sostegno al alcune società di calcio, che evidentemente non hanno brillato per il loro virtuosismo. E va cassato”. “Pertanto il Pd, a mia prima firma , ha giàuna quello che possiamo tranquillamente chiamare ...

SPORTFACE.IT

Il provvedimento di cuiè l'ispiratore - 'ma non figuro come firmatario', fa notare furbescamente - definito anche come '' o 'l'aiutino', è stato seppellito da una valanga di ...... noto tifoso della Fiorentina , durante un collegamento con Radio24 ha avuto modo di commentari alcuni dei temi più caldi del momento: dal '' alla restaurazione dello Stadio Artemio ... Lodo Lotito, PD: "Abbiamo già depositato un Emendamento ... Il Governo Meloni boccia la proposta di Lotito per la rateizzazione fiscale delle società di calcio. Il patron ribatte: "Ho le spalle larghe" ...Il malumore del senatore di Forza Italia dopo lo stop al condono per i presidenti della serie A. L'emendamento era stato sottoscritto da tutti i gruppi ...