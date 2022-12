Lo switch-off del 20 dicembre | qual è stato il percorso normativo in italia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tutto è partito da una delibera approvata nel 2017 dal Parlamento Europeo. Poi i vari Paesi, compresi l’, hanno avuto tempo e spazio per aggiornare i propri sistemi di trasmissione (e quindi, di conseguenza, di ricezione) televisiva. E ora si è arrivati alla fase finale con looff del 20del 2022 che porterà alla completa dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 con il passaggio allo standard MPEG-4. Un lungopropedeutico che non rappresenta la tappa finale: la vera rivoluzione, infatti, arriverà nel corso del prossimo anno (il 2023), quando si entrerà ufficialmente nella fase di attivazione dello standard trasmissivo DVBT-2 su tutto il territorio nazionale. LEGGI ANCHE > Chi verrà toccato dallo-off tv del 202022? Cambiano le tecnologie, ...

Il Sole 24 ORE

21 dicembre 2022 : la data è da cerchiare in rosso sul calendario, perché quel giorno sarà completato il passaggio dal vecchio al nuovo digitale terrestre con lo spegnimento della codifica MPEG - 2. Digitale terrestre, si avvicina lo «switch off»: dal 21 dicembre solo HD. Stiamo vivendo in un periodo davvero ricco di novità e cambiamenti. Non solo l'economia ci sta dando del filo da torcere, ma anche la tecnologia sta facendo la sua parte. Passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre: i canali nazionali e locali saranno visibili soltanto da apparecchi in grado di supportare l'alta definizione.