Lo “sporco” Mondiale del Dibu Martinez | stavolta è stato il piede di dio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ildi dio. Anche perché la “mano” del premio come miglior portiere delha pensato bene di portarsela al basso ventre, inarcando i lombi in avanti. Sporcandola sotto lo sguardo inorridito degli emiri del Qatar. Il, che con le mani ci lavora e non ha bisogno di divinizzarle più del dovuto, ci ha messo dunque un: ha bloccato Kolo Mouani oltre il minuto 120 della finale– sul 3-3 – e ha innescato le successive celebrazioni dell’Argentina campione del mondo e dell’ascensione di Messi. Senza queldel, staremmo scrivendo d’altro.s’è preso il ruolo dell’argine, in questa storia. Di co-protoganista infame. Di libero guare. A Messi ha ...