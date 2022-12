Lo shopping di Natale dei vip è all’insegna del lusso

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) C’è un posto dove molti vip (e comuni mortali) si ritrovano in queste settimane. Quale? Il centro di Milano. Il motivo? La corsa frenetica ai regali di. Il dono perfetto richiede tempo e i giorni stringono, ecco che così tante star si riversano nelle boutique del centro per un po’ di. C’è chi compra per i propri cari e chi si concede un pensiero per sé. Il comune denominatore è però solo uno: il. Tutte da Re Giorgio Emma MarroneSono ben tre le vip che hanno scelto Giorgio Armani per i loro acquisti. Mamma da poco, Cristiana Capotondi si è concessa un’incursione fashion nella boutique milanese dello stilista. L’attrice è stata fotografata mentre passeggiava per strada con un voluminoso sacchetto. Stessa boutique per Emma Marrone che, in compagnia di un’amica, ha provato a passare in incognito con un paio di ...