(Di lunedì 19 dicembre 2022)spesso gioca brutti scherzi. Questa volta nella trappola del traduttore automatico è caduto il professor Alessandro. Unoche non è passato inosservato. Portato in evidenza su Twitter dalAntonio Talia. In un video su YouTube pubblicato ieri, 19 dicembre,ha voluto spiegare ai suoi follower il cosiddetto “memorandum di Budapest” del 1994. Una spiegazione fatta per capire se la Russia l’abbia violato o meno. Al minuto 1:15 del video,cita un articolo del New York Times. E qui casca l’asino. L’articolo porta la firma di un certo “William J. Ampio”. Per essere chiaro,fa anche lo spelling dell’autore, “a-m-p-i-o”.cita un articolo di “William J. Ampio”. Scandendo ...

... il direttore ha srotolato la lingua tagliente e sfoderato l'abituale ironia urticante per mettere in luce quello che ritiene essere unodella politologa nei confronti di Alessandro, ...... fingendo che il resto della legislatura non sia mai esistito, è l'ennesimodi una forza ... Così il M5S si è seduto al tavolo di Alessandro. La cartina di tornasole per comprendere le ... Lo scivolone di Orsini: cambia il nome al giornalista del NYT con Google Translate