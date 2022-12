LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | risultati prima manche | Odermatt al comando Alle 13 30 si riparte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Adam Zampa si prende il 25° posto, buttando fuori dalla secondaMaurberger e spostando Borsotti in 26a piazza. 11.04 Il belga Sam Maes si infila in 22a piazza. Maurberger è 30°, mentre Borsotti scende in 25a piazza. 11.03 Al momento il distacco per qualificarsi è di 4.93, che dà un’idea di quanto fatto da. 11.01 Alexander Steen Olsen, il 21enne norvegese, si piazza davanti a Della Vite, facendo scalare di una posizione i tre azzurri. Maurberger è 29°. 11.00 Daniele Sette si piazza al 24° posto, spostando Maurberger al 28°. 10.59 Della Vite è praticamente certo della sua qualificazione alla seconda, con il 19° tempo provvisorio. Obiettivo fattibile anche per Giovanni Borsotti che al momento è 23°. Maurberger dovrà sperare, al momento ...

14.45 Nel ricordarvi il piazzamento dei due azzurri, 17° il giovane Filippo Della Vite e 18° Luca de Aliprandini, chiudiamo la DIRETTAdello slalom gigante dell'Alta Badia. Domani si replica con il secondo gigante! 14.43 Nella generale il giovane norvegese sale in terza posizione, ...