LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Della Vite e Borsotti in seconda manche | De Aliprandini ancora fuori Alle 13 30 la seconda manche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Per ora la nostrasi ferma qui. Vi diamo appuntamento13:30 per ladello slalomsulla Gran Risa! A dopo! 11.30 Questa dunque la classifica a fine prima. Per la qualificazione alla fine è bastato un distacco di 4.66: 1. Marco Odermatt SUI 2. Henrik Kristoffersen NOR +0.60 3. Loic Meillard SUI +1.10 4. Zan Kranjec SLO +1.22 5. Marco Schwarz AUT +1.59 6. Alexis Pinturault FRA +1.64 7. Alexander Schmid GER +1.67 8. Atle Lie McGrath NOR +1.96 9. Stefan Brennsteiner AUT +2.30 10. Filipz Zubcic CRO +2.37 20. FilippoITA +3.6727. GiovanniITA +4.4536. ...

OA Sport

OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTAtestuale della gara , con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione! Non mancate!14.45 Nel ricordarvi il piazzamento dei due azzurri, 17° il giovane Filippo Della Vite e 18° Luca de Aliprandini, chiudiamo la DIRETTAdello slalom gigante dell'Alta Badia. Domani si replica con il secondo gigante! Grazie per essere stati con noi, alla prossima! 14.43 Nella generale il giovane norvegese sale in terza posizione, ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante-bis in Alta Badia, tappa della Coppa del Mondo maschile. Si ripete il confronto tra Marco Odermatt e tutti gli ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.