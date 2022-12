LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Della Vite 18° | De Aliprandini out Odermatt fa il vuoto

Leggi su oasport

10.53 Uno dei parziali peggiori a metà prova, deve cambiare marcia in fondo. 10.52 Grande manche per l'austriaco Raphael Haaser! Riesce a mettersi in 13a piazza a 3.07 di distacco. ORA IL QUARTO AZZURRO, SIMON MAURBERGER! 10.51 Borsotti è 22° a 4.45, sarà in lotta per la qualificazione! 10.50 Grande fatica per Borsotti per mantenere la linea. Non sta facendo grande velocità, il distacco al secondo intermedio è 2.63. 10.49 Non si può dire lo stesso del norvegese Leif Kristian Nestvold Haugen, quasi più preoccupato di non uscire. Distacco enorme per lui al traguardo. 23° a 4.75. ORA IL TERZO AZZURRO, GIOVANNI BORSOTTI! 10.48è 18° a 3.67! Prova che gli dovrebbe permettere di essere in seconda manche! Si è preso i giusti rischi, ha rischiato anche di uscire, ma ...